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Общество

Вертолет МЧС Airbus H-145 до конца марта не сможет выполнять полеты

Вертолет МЧС Кыргызстана Airbus H-145 до конца марта не сможет выполнять полеты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что с 23 по 31 марта на авиатехнике будут проходить тренировочные полеты с посадкой на высоте более 2 тысяч 500 метров. Обучение пилотов бесплатно проведет инструктор компании Airbus, приехавший из Швейцарии. По итогам они получат международный сертификат.

«В связи с этим нет возможности для выполнения полетов на вертолете Н-145 до 31 марта включительно», — говорится в сообщении.

Отметим, вертолетом Airbus H-145 могут пользоваться не только спасатели и экстренные службы, но и бизнесмены, нанимая их в аренду.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261261/
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