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Общество

Аномальные холода. В ФОМС напомнили, что экстренная медицинская помощь бесплатна

Из-за резкого ухудшения погоды, понижения температуры воздуха, гололеда на дорогах вероятен рост несчастных случаев, травм, обморожения, а также дорожно-транспортных происшествий. В ФОМС напоминают, что в случае возникновения состояний, представляющих угрозу жизни (несчастный случай, травма, отравление, другие состояния и заболевания), требующих срочного экстренного медицинского вмешательства, медицинская помощь предоставляется бесплатно до выведения из состояния, угрожающего жизни, стабилизации показателей гемодинамики и дыхания.

Больница должна обеспечить таких пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями из перечня жизненно важных лекарственных средств (ПЖВЛС).

При необходимости проведения дополнительных диагностических исследований, которых нет в стационаре, граждане проходят его за свой счет.

Пациентам, находящимся на лечении в стационаре, экстренная консультативная медицинская помощь (консилиум) (очные и заочные консультации, оказание практической помощи) оказывается круглосуточно и безотлагательно.

После выведения пациента из состояния, вызывающий угрозу его жизни, при переводе на плановое стационарное лечение, застрахованный больной вносит сооплату среднего уровня. Направление на госпитализацию не требуется. При отсутствии страховки ОМС, пациент вносит сооплату максимального уровня.

С вопросами по экстренной медицинской помощи, правам пациентов и перечня медицинских услуг по Программе государственных гарантий можно обращаться на горячую линию ФОМС по номеру: 113.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255335/
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