Салаты, овощи и фрукты. Что обнаружили в канализации после Нового года

В дежурную диспетчерскую службу ПЭУ «Бишкекводоканал» в последние дни поступает много звонков с проблемой засора в канализационной системе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, во время устранения засора выясняется, что проблемой становятся салаты, овощи, фрукты и другие твердые бытовые отходы, которые не были съедены в новогоднюю ночь.

В мэрии просят горожан и гостей столицы не сбрасывать в канализацию твердые и пищевые отходы.

«Это неминуемо ведет к засорам, ведь сети рассчитаны на хозяйственно-бытовые жидкие стоки», — добавили в муниципалитете.