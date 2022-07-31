Неделя-24. Правила игры для казино, и почему обналичить валюту невозможно

На минувшей неделе чиновники решили продемонстрировать, как у них все не очень хорошо с координацией причинно-следственных связей.

Возрастное ограничение для претендентов на вакантные должности директоров школ снимут, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. Ранее говорили, что в конкурсе на замещение должностей смогут участвовать кандидаты не старше пенсионного возраста. Эксперты в области образования посчитали возрастные ограничения нерациональными и снижающими возможность отбора лучшего претендента.

Министерство здравоохранения приостановило процесс отзыва лицензий у нескольких медицинских вузов Кыргызстана. А ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о закрытии частных медицинских колледжей в связи с отсутствием условий прохождения практики студентами.

Нацбанк ограничил операции с иностранной валютой. Правление НБ КР приняло постановление о временных ограничениях по проведению обменных операций с иностранной валютой. Коммерческим банкам запрещено единовременно проводить в течение дня обменные операции с обменным бюро в пределах суммы оборотных средств обменки. Это касается как наличной, так и безналичной иностранной валюты.

Фото 24.kg. Температура воздуха в Бишкеке

Аномальная жара испытывала нас на прочность. Три дня июля побили рекорды метеонаблюдений. 21, 22 и 23 июля стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Синоптики уверяли, что за окном плюс 40. Но телефон показывал все 43.

Фото Минздрава. Жаркынбек Касымбеков

Коронавирус продолжает активизироваться. Бишкек перешел в желтую зону по COVID-19. И. о. главы Минздрава Жаркынбек Касымбеков считает, что сегодня ситуация стабильная и поводов для опасения нет. Но если будет необходимость, то перейдем на частичные ограничения, например, на масочный режим, возможно, онлайн, если в коллективе более 10 человек.

Президент принял участие в торжественном мероприятии в честь празднования 110-летия выдающегося писателя, общественного деятеля, Героя Кыргызстана Туголбая Сыдыкбекова и 90-летия народного артиста Киргизской ССР Советбека Жумадылова, которое состоялось в Иссык-Кульской области.

Фото со страницы президента КР в Facebook. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев

После завершения официальных мероприятий Садыр Жапаров со своим другом главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым решил провести выходные вдали от жаркого Бишкека. Они поделились с пользователями соцсетей фотографиями из живописных окрестностей Каркыры и Джети-Огуза.

Верховный суд оставил в силе решение Первомайского районного суда столицы о признании публикации Next TV экстремистской. Таким образом, ходатайство Генпрокуратуры о прекращении вещания телеканала в Кыргызстане удовлетворено частично. Суд отказал в удовлетворении ходатайства о закрытии телеканала Next TV и запрете на распространение контента на других ресурсах.

Хорошая новость для кыргызстанцев. Пенсионный возраст в стране повышать не будут, сообщил председатель Социального фонда Бактияр Алиев. По его словам, пенсионная реформа завершена, разработана дорожная карта, сейчас документы проходят согласование в ведомствах и каких-то шокирующих новшеств нет. Пенсионный возраст остается прежним. Напомним, женщины в Кыргызстане выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года.

Команда Садыра Жапарова решила отметить 500 дней его президентства и выпустила специальный выпуск газеты. Он посвящен итогам социально-экономического развития Кыргызской Республики за 2021 год и первое полугодие 2022-го. В него включены такие темы, как «Увеличение бюджета», «Возвращение рудника «Кумтор» Кыргызстану», «Увеличение выплат в социальной сфере». Но почему-то нет ни слова о том, как выросли цены, в том числе на основные продукты питания и топливо.

Глава государства подписал Указ «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства». Документом снижается размер штрафа за нарушение при применении контрольно-кассовых машин в части невыдачи кассовых чеков; устанавливается пониженная ставка единого налога для субъектов торговой деятельности, за исключением производителей, импортеров, дистрибьюторов и субъектов, реализующих горюче-смазочные материалы, лекарственные средства и медицинские изделия, при условии обязательного применения ККМ и/или электронных счетов-фактур; увеличиваются ставки налога с продаж до 3 процентов. Подробнее с указом можно ознакомиться на сайте президента.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Чолпон-Ата как центр объединения

Фото пресс-службы президента КР. Лидеры стран Центральной Азии

Главное политическое событие года прошло в Чолпон-Ате. Президент Кыргызстана принимал коллег из стран региона. На 4-й Консультативной встрече Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов предприняли попытку честно обсудить имеющиеся проблемы и найти пути решения.

В целом саммит охарактеризован как с удовлетворительными итогами, несмотря на то, что лидеры Таджикистана и Туркменистана Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов не подписали ключевой документ саммита — Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В МИД заверяют, что оба государства поддержали документ, но подпишут его позже.

Политологи поделились своим мнением, оценив перспективы будущего центральноазиатского союза. Подробнее в материале «Тест на зрелость. Смогут ли страны Центральной Азии объединиться».

Цены на уголь: дешевле не будет?

Фото 24.kg. Продажа угля

Кажется, зима еще не скоро, но расслабляться кыргызстанцам нельзя. Прошлую зиму все запомнят надолго. В республике остро ощущалась нехватка угля. В результате цены на него взлетели, пришлось вводить госрегулирование. Увы, в этом году все может быть еще хуже. Уже сейчас цены на твердое топливо на уровне зимних. При этом даже с высокой стоимостью купить уголь на зиму тоже удается не всегда. Жителям ближайших к Бишкеку сел сейчас приходится записываться в очередь и ждать минимум неделю. А что будет с похолоданием, когда потребность в топливе станет еще выше? Как говорится, готовьте сани летом. Зачем это делать, узнаете в статье «Как нам пережить холод: цены на уголь этим летом на уровне зимнего дефицита».

Почему обналичить валюту стало проблемой

Фото из интернета

Приобрести валюту в Кыргызстане становится все сложнее и сложнее. Купить доллары — задача не из легких. С некоторых пор даже снять их с собственного счета влетает в копеечку. В стране введены проценты за обналичивание иностранной валюты.

Кыргызстанцы недоумевают, почему коммерческим банкам разрешают ставить грабительские проценты, почему нам приходится переплачивать из-за дефицита наличных долларов в республике.

Редакция выясняла, кто и сколько зарабатывает на обмене валюты и почему ситуация может усложниться еще больше. Подробнее в материале «Почему стало сложно обменять валюту. О доходах, спекуляциях и дорогой наличности».

Пятерка с прицелом на будущее

Фото пресс-службы президента КР. Флаги стран Центральной Азии

Четвертая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии дала толчок к активизации взаимодействия в регионе. Президенты Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Предполагается, что он положит начало сближению стран региона вне рамок ЕАЭС.

В СМИ Кыргызстана результаты саммита назвали «удовлетворительными и перспективными». Иначе охарактеризовали встречу и прозвучавшие на ее полях заявления в медиа других государств. Мы собрали топ цитат про главное геополитическое событие региона. Подробнее в статье «Не все так однозначно. Зарубежные СМИ о саммите лидеров стран Центральной Азии».

COVID-19 опять идет в рост

Фото 24.kg. Дневной стационар в Бишкеке, июль 2020 года

После пяти месяцев затишья цифры снова показывают рост коронавируса, хотя в целом ситуация, по заверению чиновников, остается стабильной.

В обществе принялись обсуждать, будет ли новая волна неизбежной. Минздрав возобновил публикацию статистики по зарегистрированным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии по понедельникам.

Ждать ли кыргызстанцам подъема заболевания в ближайшее время и что делать, рассказала заведующая отделом общественного здравоохранения Минздрава Анара Мамбетисаева. Важную информацию вы найдете в интервью «COVID-19 возвращается. Ждать ли кыргызстанцам новой волны».

Тройка, семерка, туз

Фото из интернета

В конце июня президент Садыр Жапаров подписал закон о легализации в Кыргызстане игорной деятельности. Тогда же он поручил кабинету министров в кратчайшие сроки разработать правила игры на этом рынке.

Чиновникам понадобилось около трех недель, чтобы разработать все необходимые положения. Соответствующий проект постановления кабинета министров сейчас проходит общественное обсуждение. Редакция внимательно изучила правила, по которым в республике будут работать казино. Узнать можно, прочитав статью «Легализация казино. Кто и как будет работать в Кыргызстане: правила игры».

Солнце, пляж, беззаботность и ...ограбление

Летний туристический сезон-2022 проходит очень активно. В этом году из-за наплыва релокантов из России цены значительно подскочили. Власти также объявили, что ждут до 10 тысяч туристов из Индии. Популярным направлением Кыргызстан стал и для гостей из других стран.

Большая часть иностранцев едет отдыхать на Иссык-Куль. Но отдых и веселье может омрачить неприятная ситуация — украли деньги, вещи, документы, напали хулиганы...

С начала лета на Иссык-Куле уже произошло несколько неприятных инцидентов. Что делать, если вас ограбили, должен ли иностранец идти в милицию, позвонив предварительно в консульство? Ответы на эти и другие вопросы в статье «Отпуск на Иссык-Куле. Семь советов иностранцам по безопасности».

Красота глазами читателей

Фото Нели Омаровой. Озеро Коль-Тор

Лето в самом разгаре, поэтому сейчас многие с большим удовольствием колесят по Кыргызстану, одновременно и отдыхая, и наслаждаясь красотой нашей республики. Такие люди и делают нашу рубрику «Мгновения жизни».

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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.

Еще одна подборка фотоснимков в репортаже «Мгновения жизни. Озеро Коль-Тор и окраина города Ош».