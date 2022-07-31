Как не утонуть, когда купаешься. Советы инструктора по плаванию

С начала года в Кыргызстане утонули 62 человека, больше половины из них — дети. Несчастные случаи происходят по всей стране.

Тренер по плаванию и бегу, мастер спорта КР по современному пятиборью, бронзовый призер чемпионата Азии Алина Меремьянина рассказала 24.kg, по каким причинам люди чаще всего гибнут на воде и о том, как обезопасить себя и близких.

Фото предоставлено собеседницей редакции. Алина Меремьянина

— По правилам купаться можно только на специально оборудованных пляжах. Как понять, что пляж соответствует стандартам безопасности?

— Чем больше пляж и людей на нем, тем масштабнее должны быть меры предосторожности. Зоны для купания должны быть разделены между собой — детская, взрослая, зона для водного транспорта. Пляж должен быть оборудован табличкой с правилами поведения на берегу и в воде, с указанием температуры воздуха и акватории.

На пляже обязательно должны быть спасатели. Чем больше площадь, тем больше спасательных вышек и сотрудников с необходимым инвентарем.

Должен быть медпункт либо пункт МЧС, сотрудники которых смогут оказать помощь в экстренной ситуации и госпитализировать пострадавшего. Как минимум на пляже должна быть медсестра, так как, помимо риска утопления, у отдыхающих могут случиться солнечные удары, обмороки и прочее.

— Но как быть, если оборудованного пляжа рядом нет, а купаться хочется?

— Отдых на диких пляжах — это всегда риск. Если выбора у вас нет, то, прежде чем зайти в неизвестный вам водоем, изучите его. На дне не должно быть камней и резких обрывов.

Заходите в воду плавно, ни в коем случае не ныряйте, если не знаете дна. Помните, что горные реки опасны своим течением.

Часто люди купаются в небольших заводях, полагая, что течение не увлечет их за собой. Это самообман и большой риск. Вы можете поскользнуться, оступиться и упасть в бурный поток. Люди гибнут, даже просто пытаясь помыть руки в реке.

— Как подготовить себя? Что можно, а что нельзя делать перед походом к водоему?

— Если речь не идет о соревнованиях, то большой подготовки не требуется. За несколько часов до плавания желательно исключить прием тяжелой пищи — с полным желудком плавать некомфортно.

На пляже нужно следить за солнцем, носить головной убор, чтобы избежать перегрева организма. Больше пейте обычную воду, чтобы исключить риск обезвоживания. Если вы плохо переносите жару, прячьтесь в тени и не посещайте пляжи в часы, когда солнце особенно активно — с 11.00 до 17.00.

— Если человек хорошо плавает в бассейне, значит ли это, что он также спокойно может чувствовать себя в открытой воде?

— Нет. У открытых водоемов свои особенности: более низкая температура воды, наличие волн, течение. Есть и сугубо психологическая составляющая.

Даже у профессиональных спортсменов встречается боязнь глубины и неизвестного пространства под собой.

От этого страха может случиться паника. Я знаю мастера спорта, прекрасного пловца, который великолепно показывает себя в бассейнах, но на пляжах он купается у берега и даже не думает заплывать на глубину.

— Исходя из вашего опыта, что ни в коем случае нельзя делать в воде? Ваш личный свод правил.

— Неважно, какими навыками вы обладаете, нельзя плавать в одиночку. Даже самый хороший пловец может переоценить свои возможности и ситуацию, в которой он оказался. Нужно, чтобы рядом были люди, которые следили бы за вами, — ваши близкие и знакомые.

Нельзя плавать в нетрезвом виде — нарушаются координация, мышечный контроль, возрастает риск судорог.

Очень опасно плавать в шторм. Если у вас нет достаточного навыка плавания под водой, в случае, если вас захлестнет волной, вы растеряетесь, запаникуете и утонете.

На соревнованиях заплывы на открытой воде отменяются, когда высота волны превышает 30 сантиметров .

Нельзя заплывать далеко. Рассчитывайте свои силы так, чтобы можно было вернуться к берегу. Именно поэтому пляжи оборудуют буйками, за которые запрещено заплывать. Помните, что, помимо навыков плавания, у вас должен быть и здравый смысл.

— А что делать, если ногу свело судорогой? Как с этим справляются профессиональные пловцы?

— Судороги — это сильное сокращение мышцы. В обычных условиях, если человек хорошо держится на воде, в них нет ничего опасного. У профессиональных пловцов это нормальное явление, особенно во время тренировок.

Если ногу свело судорогой, ее нужно потянуть в противоположном направлении. Через некоторое время вам станет легче.

Судороги бывают разной степени интенсивности. Иногда случается судорога нескольких мышц и конечностей, и это уже серьезная проблема. Чтобы избежать такой ситуации, пейте больше жидкости, избегайте купания в холодной воде и сильных нагрузок.

— Кто тонет чаще всего?

— По статистике, чаще всего тонут дети и мужчины. Первые — из-за недосмотра родителей, вторые — из-за опасного поведения на водоемах.

В Кыргызстане больше всего несчастных случаев приходится на регионы, в Бишкеке люди тонут реже.

В столице есть альтернатива каналам, рекам и озерам в виде бассейнов. К тому же больше возможности научиться плавать у профессиональных тренеров. В регионах люди учатся сами, и это не всегда качественные навыки.

— Я понимаю, что начинаю тонуть. Что мне делать?

— В первую очередь нужно постараться взять себя в руки. Дело в том, что, когда человек тонет, его движения становятся хаотичными. Он не спасает себя, а лишь усугубляет ситуацию.

Делайте опорные гребковые движения вниз, под себя. Тело устремится вверх, и вы сможете сделать глубокий вдох. Когда грудь человека наполняется воздухом, тело само удерживается на поверхности.

Если вы не можете удержаться на воде и чувствуете, что нет стабильности, ищите глазами опору, что-то, за что вы можете ухватиться, и двигайтесь по направлению к цели. Алина Меремьянина

Часто бывает, что человек, видя опору, начинает к ней стремиться, его движения рефлекторно становятся правильными — и он спасается.

Еще один вариант — повернуться на спину, лечь лицом вверх, постараться успокоиться и расслабиться. Все эти навыки, безусловно, требуют наработки.

— Что делать, если человек рядом начал тонуть?

— Если вы решили спасать тонущего, в первую очередь позаботьтесь о собственной безопасности, чтобы не погибнуть вместе с ним.

В такой ситуации люди не отдают отчет своим действиям, в панике они постараются в буквальном смысле залезть вам на голову. Постарайтесь подплыть к пострадавшему со спины, чтобы он не мог развернуться к вам. Обхватите его под руками и держите голову на поверхности. Так вы сможете безопасно транспортировать утопающего к берегу.

— А что делать, если человек уже утонул?

— Оказание доврачебной помощи — это то, чему нужно учиться не только в теории, но и на практике. Не помню, чтобы кто-то из очевидцев, не имеющих медицинского образования и специальных навыков, делал все правильно. Однако последовательность оказания помощи я озвучу:

вытащив пострадавшего из воды, в первую очередь попросите окружающих вызвать скорую помощь или спасателей. Если вы у водоема один, сделайте это сами;

утонувшего необходимо положить на твердую поверхность. Подойдет линия прибоя. Проверьте, находится ли он в сознании, дышит ли самостоятельно;

если дыхания нет, запрокиньте голову пострадавшего назад. Подложите под шею валик из одежды или полотенца. Скрестите свои руки на его груди и сделайте 30 резких надавливаний. Руки в локтях не сгибайте. Грудную клетку нужно прокачивать примерно на 5 сантиметров, после зажать нос пострадавшего двумя пальцами, сделать два вдоха «рот в рот». Повторяйте эти действия, пока человек не задышит самостоятельно либо пока не подоспеют спасатели.

— На пляжах нередко можно встретить родителей, которые надевают на своих детей надувные круги, нарукавники или спасательные жилеты и считают, что этого достаточно. Но так ли это?

— Различные плавсредства полезны, в том числе и при обучении плаванию. Но важно помнить, что даже при их наличии ребенок может оказаться в опасной ситуации — случайно перевернуться лицом вниз и остаться в этом положении. Те же нарукавники могут слететь или лопнуть.

Обязательно обучите ребенка держаться на воде и плавать, не полагайтесь на надувной баллон или спасательный жилет.

И самое главное — ни в коем случае не оставляйте детей на пляже без присмотра, ни на берегу, ни в воде. Это первое правило безопасности, пренебрежение которым зачастую и приводит к трагедии.