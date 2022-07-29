За последние пять лет численность населения Кыргызстана выросла на 7,8 процента

За последние пять лет численность населения Кыргызстана выросла на 490,6 тысячи человек, или 7,8 процента. Об этом сообщает Нацстатком.

По данным ведомства, на 1 января 2018 года в Кыргызстане проживало 6 миллионов 256,7 тысячи человек. К началу 2022-го показатель возрос до 6 миллионов 747,3 тысячи.

С ростом численности населения за указанный срок на 5,4 процента увеличилось число сельских жителей. На сегодня 35,4 процента кыргызстанцев живут в городах и 64,6 процента в селах.

Гендерное соотношение населения осталось неизменным: 50,4 процента приходится на женщин и 49,6 процента на мужчин.

Средний возраст кыргызстанцев на начало 2022 года составил 28 лет.