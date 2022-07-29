13:47
USD 84.00
EUR 82.12
RUB 1.35
Общество

За последние пять лет численность населения Кыргызстана выросла на 7,8 процента

За последние пять лет численность населения Кыргызстана выросла на 490,6 тысячи человек, или 7,8 процента. Об этом сообщает Нацстатком.

По данным ведомства, на 1 января 2018 года в Кыргызстане проживало 6 миллионов 256,7 тысячи человек. К началу 2022-го показатель возрос до 6 миллионов 747,3 тысячи.

С ростом численности населения за указанный срок на 5,4 процента увеличилось число сельских жителей. На сегодня 35,4 процента кыргызстанцев живут в городах и 64,6 процента в селах.

Гендерное соотношение населения осталось неизменным: 50,4 процента приходится на женщин и 49,6 процента на мужчин.

Средний возраст кыргызстанцев на начало 2022 года составил 28 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240923/
просмотров: 2464
Версия для печати
Материалы по теме
Семимиллионному кыргызстанцу открыли депозитный счет на 1 миллион сомов
Как определили семимиллионного кыргызстанца, рассказали в Нацстаткоме
Семимиллионному кыргызстанцу переведут на счет 1 миллион сомов
Семимиллионный житель Кыргызстана родится до 20 октября
День пожилых людей в Кыргызстане в цифрах и фактах
Реальный сектор экономики. Топ-10 предприятий Кыргызстана по версии Нацстаткома
Население Земли превысило 8 миллиардов человек
В Кыргызстане снизилось количество изнасилований
Горячая линия 1216 продолжает принимать заявки от тех, кто не прошел перепись
Прожиточный минимум в Кыргызстане вырос на 16,7 процента
Популярные новости
Стало стыдно. О&nbsp;чем сожалеет Олег Тиньков после просмотра TikTok кыргызстанки Стало стыдно. О чем сожалеет Олег Тиньков после просмотра TikTok кыргызстанки
Нужны&nbsp;ли Кыргызстану независимые СМИ? Опрос Нужны ли Кыргызстану независимые СМИ? Опрос
Массовые аресты. Рита Карасартова рассказала об&nbsp;условиях в&nbsp;СИЗО-1 Бишкека Массовые аресты. Рита Карасартова рассказала об условиях в СИЗО-1 Бишкека
Массовые аресты. Орозайым Нарматова сообщила о&nbsp;бесчеловечном обращении Массовые аресты. Орозайым Нарматова сообщила о бесчеловечном обращении
Бизнес
Как сэкономить в&nbsp;роуминге и&nbsp;остаться в&nbsp;плюсе за&nbsp;границей на&nbsp;своем номере Как сэкономить в роуминге и остаться в плюсе за границей на своем номере
&laquo;Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; устанавливает выгодные тарифы на&nbsp;выдачу долларов «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» устанавливает выгодные тарифы на выдачу долларов
Компания SANTO оказала помощь пострадавшим в&nbsp;Баткене Компания SANTO оказала помощь пострадавшим в Баткене
Beeline объявляет набор на&nbsp;бесплатные курсы по&nbsp;IT для всех желающих Beeline объявляет набор на бесплатные курсы по IT для всех желающих
5 ноября, суббота
13:17
Министр труда рассказал, на сколько уменьшилось число малоимущих в стране Министр труда рассказал, на сколько уменьшилось число м...
13:00
Успеть до нового года. Наводим порядок в финансах
12:46
Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл турнир по борьбе в Таразе
12:23
В городе Ош открыта третья по счету социальная аптека
12:07
Футбольный клуб «Абдыш-Ата» досрочно стал чемпионом Кыргызстана