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Общество

В этнокомплексе «Рух Ордо» снесли памятник Нурсултану Назарбаеву

В этнографическом комплексе «Рух Ордо» больше нет памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Сегодня личный фотограф главы Кыргызстана Султан Досалиев опубликовал фотографии с мероприятий в рамках 4-й Консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии. Для президентов был организован официальный прием от имени Садыра Жапарова. Он проходил в этнокомплексе «Рух Ордо» в Чолпон-Ате.

«Для высоких гостей была представлена концертная программа. Главам государств показали представление «Торжество Дружбы», — говорится в сообщении.

На одном из снимков в «Рух Ордо» заметно, что место, где ранее был установлен памятник Нурсултану Назарбаеву, пустует.

В 2005 году, в бытность президентом КР Аскара Акаева, накануне 65-летия Нурсултана Назарбаева в этнокомплексе «Рух Ордо» на Иссык-Куле установили памятник первому президенту Казахстана. Вопрос о сносе памятника поднимался неоднократно. Когда и кем он был снесен, неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240286/
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