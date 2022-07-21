В этнокомплексе «Рух Ордо» снесли памятник Нурсултану Назарбаеву

В этнографическом комплексе «Рух Ордо» больше нет памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Сегодня личный фотограф главы Кыргызстана Султан Досалиев опубликовал фотографии с мероприятий в рамках 4-й Консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии. Для президентов был организован официальный прием от имени Садыра Жапарова. Он проходил в этнокомплексе «Рух Ордо» в Чолпон-Ате.

«Для высоких гостей была представлена концертная программа. Главам государств показали представление «Торжество Дружбы», — говорится в сообщении.

На одном из снимков в «Рух Ордо» заметно, что место, где ранее был установлен памятник Нурсултану Назарбаеву, пустует.





В 2005 году, в бытность президентом КР Аскара Акаева, накануне 65-летия Нурсултана Назарбаева в этнокомплексе «Рух Ордо» на Иссык-Куле установили памятник первому президенту Казахстана. Вопрос о сносе памятника поднимался неоднократно. Когда и кем он был снесен, неизвестно.