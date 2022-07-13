Не только мужской и женский пол. ВОЗ внесла правки в документы о третьем гендере

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расширяет руководство по учету гендерной проблематики для руководителей здравоохранения. Об этом сообщила организация на своем официальном сайте.

В обращении говорится, что гендерное неравенство является дискриминацией здоровья, которая действует в сочетании с другими формами притеснения, основанными на таких факторах, как возраст, социально-экономический статус, этническая принадлежность или место происхождения и сексуальная ориентация. Согласно материалу, руководство по учету гендерной проблематики обеспечивает основу для борьбы с различными формами дискриминации по отношению к здоровью.

На сайте ВОЗ отмечено, что первое издание руководства было выпущено еще в 2011 году и они запускают его обновление. Документ посвящен таким пунктам, как:

обновление ключевых концепций гендера;

выделение и расширение концепции интерсекциональности, которая рассматривает, как динамика гендерной власти взаимодействует с другими иерархиями привилегий или неблагоприятных условий, что приводит к неравенству и различным результатам в отношении здоровья для разных людей. Пересекающиеся факторы включают пол, этническую принадлежность, расу, возраст, класс, социально-экономический статус, религию, язык, географическое положение, статус инвалидности, миграционный статус, гендерную идентичность и самовыражение, сексуальную ориентацию и политическую ситуацию;

выход за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме и что пол не ограничивается мужским или женским;

внедрение новых структур и инструментов по гендерным вопросам, справедливости и правам человека для дальнейшей поддержки наращивания потенциала на основе этих концепций и интеграции их подходов в работу ВОЗ.