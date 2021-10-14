Подавляющее большинство курсантов автошкол Кыргызстана проваливают экзамены

В Кыргызстане подготовкой водителей занимается больше 200 автошкол. Однако только в четырех из них количество удачно пройденных курсантами экзаменов превышает 10 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

«Экзаменационные задачи состоят из 20 смешанных вопросов. Время для сдачи теста — 25 минут. Перед сдачей теоретического экзамена кандидат проходит идентификацию по графическому изображению лица во избежание попытки прохождения теста посторонним. После сдачи тестирования кандидат в водители должен пройти практический экзамен по навыкам вождения, который принимается в условиях реального дорожного движения. Проверяется умение кандидата оценивать дорожную ситуацию, своевременно и правильно реагировать на нее, выполнять маневры. Практический экзамен принимается с использованием двусторонних видеорегистраторов, которые установлены в каждом экзаменационном авто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экзаменационные классы также оборудованы камерами видеонаблюдения, по которым можно следить за процессом сдачи экзамена в онлайн-режиме на общедоступном сайте.

Для приема квалификационных экзаменов в территориальных регистрационных отделах и секторах ГУ «Унаа» созданы комиссии, в состав которых входят два работника госучреждения, сотрудник УОБДД, представитель общественности.