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Общество

За честность и благородство. Райымбеку Матраимову посвятили песню

Отечественный певец Дамир Токтосунов посвятил осужденному за коррупцию бывшему заместителю председателя Государственной таможенной службы Райымбеку Матраимову песню. Музыкальную композицию опубликовали на Youtube-канале.

Автор в восторге от Райымбека Матраимова, он воспевает его преданность, щедрость, мудрость, благородство и честность. Сообщает, что дружит с экс-чиновником с малых лет и желает ему долгой жизни. «Бар болгун Райым досум, өмүрлүү болгун, досум», — поет певец.

Отметим, после смены власти в октябре 2020 года ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупции на таможне на Райымбека Матраимова. Задержание экс-заместителя председателя ведомства произошло на автозаправке в двух шагах от здания Госкомитета нацбезопасности.

В этот же день Райымбек Матраимов перечислил в бюджет 80 миллионов сомов. Ему вручили уведомление в совершении преступления, а затем суд отпустил его под подписку о невыезде.

Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца.

Таможенник признал себя виновным в коррупции. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов. Ущерб он возмещал не только деньгами, но и недвижимостью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210115/
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