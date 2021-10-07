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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Айбек Джунушалиев: В Бишкеке из 210 новых автобусов на линию вышли не больше 90

Количество общественного транспорта, курсирующего по дорогам Бишкека, за последние годы сильно сократилось. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил мэр города Айбек Джунушалиев.

«С 2017 года идет снижение количества микроавтобусов. Если прежде их было 4 тысячи 136, то сегодня 1 тысяча 590. Автобусов в 2017 году было 95, к 2019-му их количество увеличилось до 173, но из-за изношенности старого транспорта к текущему году их осталось 87. Удалось отремонтировать и выпустить на линии 27 троллейбусов. В 2017-м их было 103, сегодня — 130», — сказал мэр.

Он также напомнил, что по договору о сотрудничестве с ОсОО «Эко Пассажирские перевозки» частники поставили в столицу 210 автобусов.

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«На сегодняшний день на линии выезжает порядка 80-90 их них. У перевозчика возникли проблемы с водительским составом. Сейчас проводится обучение, чтобы обеспечить автопарк необходимым числом водителей», — уточнил глава города.

Напомним, мэрия Бишкека взяла заем на 33 миллиона евро у Европейского банка реконструкции и развития для поставки в столицу 250-300 автобусов, работающих на газе. Рассматривается и возможность закупа электробусов за счет грантовых и кредитных средств Азиатского банка развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209595/
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