Отдел загса Московского района Чуйской области переехал

Отдел записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Московского района переместили в новое помещение с большей площадью. Об этом сообщило Министерство цифрового развития.

По его данным, здание расположено по адресу: село Беловодское, улица Ленина, 35.

Решение принято в связи с обращениями граждан по улучшению условий обслуживания.

Фото Министерства цифрового развития КР. Новое здание загса в селе Беловодское

Помимо изменения локации, также увеличено количество сотрудников в отделении, что сократит очереди. В Московском районе МЦР откроет новый ЦОН, который уже строится.

В министерстве напомнили, что граждане могут пользоваться государственным порталом электронных услуг portal.tunduk.kg, где доступны более 125 услуг при наличии облачной электронной цифровой подписи.

С декабря 2020 года запущено мобильное приложение TUNDUK, где также в личном кабинете есть возможность моментального получения необходимых справок и документов.