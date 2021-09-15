Убийство Айзады. Генпрокуратура не прекращала дело в отношении милиционеров

Сегодня на своей странице в Facebook адвокат Нурбек Токтакунов заявил, что уголовное дело о милицейской халатности, приведшей к гибели Айзады Канатбековой, прекращено Генеральной прокуратурой.

По его словам, следователь ГКНБ сообщил об этом родственникам Айзады.

«Официально об этом никто не информировал потерпевшую сторону и их защитников. Однако полное отсутствие какой-либо информации о ходе следствия в течение вот уже пяти месяцев с момента гибели Айзады подтверждает информацию о прекращении дела», — написал Нурбек Токтакунов.