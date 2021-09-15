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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Генпрокуратура не прекращала дело в отношении милиционеров

Сегодня на своей странице в Facebook адвокат Нурбек Токтакунов заявил, что уголовное дело о милицейской халатности, приведшей к гибели Айзады Канатбековой, прекращено Генеральной прокуратурой.

По его словам, следователь ГКНБ сообщил об этом родственникам Айзады.

«Официально об этом никто не информировал потерпевшую сторону и их защитников. Однако полное отсутствие какой-либо информации о ходе следствия в течение вот уже пяти месяцев с момента гибели Айзады подтверждает информацию о прекращении дела», — написал Нурбек Токтакунов.

— скриншот из социальных сетей
Фото — скриншот из социальных сетей. Адвокат сообщил о прекращении дела в отношении милиционеров
 

В пресс-службе Генпрокуратуры 24.kg сообщили, что досудебное производство по делу убийства Айзады Канатбековой в отношении сотрудников милиции находится на особом контроле. В надзорном органе опровергли информацию адвоката о том, что дело прекращено.

«8 апреля прокуратура Бишкека зарегистрировала досудебное производство по статье «Халатность» УК КР в отношении сотрудников УВД Первомайского района столицы. В настоящее время уголовное дело на стадии расследования в городском управлении ГКНБ и находится на контроле прокуратуры», — прокомментировали в ГП КР.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР. Суд приговорил трех обвиняемых к семи годам лишения свободы, еще двоих — к шести годам и шести месяцам тюрьмы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207193/
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