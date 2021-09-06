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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Назначить исправительные работы обвиняемому просит адвокат

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

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Адвокат основного обвиняемого Орозбека Нурумбетова просила назначить ему минимальный срок наказания по статье «Похищение человека» УК КР. Юрист призвала суд учесть, что обвиняемый ранее не судим, является единственным сыном, а также то, что он полностью признал вину и раскаивается в содеянном.

Защитник другого обвиняемого — Ажикабыла Рысбай уулу — отметила, что обвиняемый признает себя виновным частично. Адвокат сообщила, что в материалах дела указывается, что похищение Айзады было по предварительному сговору. Однако, по ее словам, это не было доказано.

«Он из Баткена вернулся за неделю до произошедшего. У Ажикабыла Рысбай уулу есть две дочки и мать, которая нигде не работает. Мой подзащитный взял в аренду машину для того, чтобы таксовать. Тенизбаев был его клиентом. Рысбай уулу не видел Айзаду, не собирался похищать ее. Ему дали 500 сомов и сказали возить клиентов. Мой подзащитный не обращал внимания на все происходящее», — сказала адвокат.

Защитник Ажикабыла Рысбай уулу просила переквалифицировать действия обвиняемого на статью «Укрывательство преступления» УК КР и назначить ему наказание в виде исправительных работ.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.

Отметим, на кадрах видно, как трое мужчин силой сажают девушку в машину и увозят в неизвестном направлении. Ранее адвокат еще одного обвиняемого Кубаныча Токон уулу также просил назначить его подзащитному минимальное наказание, заявив, что он якобы не похищал и не сажал девушку в машину, а лишь укрыл преступление, не сообщив о нем в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206164/
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