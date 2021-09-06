Убийство Айзады. С обвиняемых требуют взыскать материальный и моральный ущерб

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

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Суд перешел к прениям сторон. Адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов просил помимо лишения свободы с каждого обвиняемого взыскать по 100 тысяч сомов в качестве морального и материального взыскания.

«Просьба, невзирая на позицию гособвинения, определить сумму материального и морального взыскания. Потерпевшая сторона предоставила все данные по расходам, которые они понесли на организацию похорон. Это имеет важное значение», — сказал Нурбек Токтакунов.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.