Суд отказал в удовлетворении иска сотрудников милиции к газете «Азия Ньюс»

На кыргызскоязычную газету «Азия Ньюс» и ее главного редактора Асланбека Сартбаева подали в суд два следователя МВД. Об этом 24.kg сообщили юристы, представляющие интересы СМИ.

По их словам, ущерб чести, достоинству и деловой репутации заявители оценили в 2 миллиона сомов.

Поводом послужила публикация, где говорилось, что истцы занимаются бюрократией и нарушают нормы УПК при ведении следствия. Обратившиеся посчитали эти сведения ложными и не соответствующими действительности. Они потребовали через суд обязать ответчиков выплатить им в качестве возмещения морального вреда 2 миллиона сомов и дать опровержение.

Первомайский районный суд столицы частично удовлетворил заявление, обязав ответчиков выплатить истцам по 100 тысяч сомов каждому. Однако Бишкекский горсуд это решение не поддержал.

В итоге ни газета, ни ее главный редактор не должны выплачивать ущерб и печатать опровержение.