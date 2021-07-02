Кыргызстан начал экспортировать женскую одежду в Южную Корею. В дальнейшем планируется увеличение объема поставок. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, 1 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Корее Динара Кемелова встретилась с директором компании HESED Мун Кен Ми и главой NAG GROUP Гульшайыр Надырбековой.

Мун Кен Ми сообщила об экспорте с этого года женской одежды из Кыргызстана в Южную Корею.

Она позитивно оценила квалификацию кыргызских специалистов в области швейного производства.

«При этом она отметила интерес корейских потребителей к кыргызской продукции и сообщила о планах увеличения объема поставок на корейский рынок», — говорится в сообщении.

Динара Кемелова отметила, что текстильная отрасль в Кыргызстане динамично развивается в последние годы.

«Наши предприятия поставляют свою продукцию не только в соседние страны, но и на рынок ЕАЭС и Европейского союза», — проинформировала посол.

Стороны договорились продолжить активное сотрудничество в текстильной промышленности.