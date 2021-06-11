К бесплатному интернету подключат больше 4 тысяч гособъектов Кыргызстана

В Кыргызстане одно из приоритетных направлений — обеспечение всех населенных пунктов высокоскоростным и доступным интернетом, путем создания 200 точек доступа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития.

По ее данным, планируется подключить 4 тысячи 367 государственных объектов к бесплатному доступу к интернету в течение пяти лет.

Отмечается, что предел развития сетей 4G еще не достигнут, но национальная телекоммуникационная отрасль уже стоит на пороге внедрения и развертывания сетей связи пятого поколения — 5G.

Предполагается, что новые технологии практически исключат задержки при передаче данных, что поспособствует распространению и внедрению искусственного интеллекта. Его использование возможно в строительстве «умных» городов и домов, в дистанционно пилотируемых автомобилях, в оптимизации процессов на производстве, в офисах, торговых центрах и других социальных и производственных объектах.