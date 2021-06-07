Дело о беспорядках в Бишкеке. Фарида Ниязова оставили в СИЗО-1 до 10 августа

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения в отношении экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова по делу о беспорядках в октябре 2020 года.

По решению суда бывшего чиновника оставили под стражей в СИЗО-1 Бишкека до 10 августа.

Адвокат Замир Жоошев назвал постановление суда незаконным. По его мнению, Фариду Ниязову кто-то мстит.

«Для содержания Фарида Ниязова под стражей нет никаких оснований. Он несколько раз перенес сердечный приступ. Однако суд оставил его под стражей. ГСИН обратилась в Минздрав, чтобы в СИЗО-1 направили медиков для дополнительного обследования Фарида Ниязова, но до сих пор ведомство этого не сделало. Мы обжалуем меру пресечения в вышестоящей инстанции», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Под стражей остается Фарид Ниязов, другим изменили меру пресечения на домашний арест. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.