21:17
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Общество

Беспорядки в Бишкеке. Фариду Ниязову вновь изберут меру пресечения

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается мера пресечения в отношении экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова по делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Ранее адвокаты обвиняемого заявили ходатайство в суд об изменении меры пресечения на домашний арест. Защита объясняет прошение тем, что Фарид Ниязов имеет серьезные заболевания.

Сам Фарид Ниязов заявил журналистам, что рано или поздно справедливость восторжествует.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Под стражей остается Фарид Ниязов, другим изменили меру пресечения на домашний арест. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196689/
просмотров: 6763
Версия для печати
Материалы по теме
Дело о беспорядках в Бишкеке. Фарида Ниязова оставили в СИЗО-1 до 10 августа
Октябрьские беспорядки в Бишкеке и поиск виновных: зачем и кому это нужно
Жениша Молдокматова допросили по делу о беспорядках в октябре 2020 года
Депутатов интересует, будут ли привлечены к ответственности экс-главы МВД и ГКНБ
Дело о беспорядках. Депутат возмущен: зачем Дастана Бекешева вызывали на допрос
Дело о беспорядках. Фариду Ниязову продлили содержание под стражей
Дело о беспорядках. Двум обвиняемым изменили меру пресечения
Омбудсмен просит генпрокурора освободить из-под стражи больного Фарида Ниязова
Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева
У Фарида Ниязова гипертония. Адвокат просит освободить его
Популярные новости
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Водители маршрутных такси в&nbsp;Бишкеке продолжают забастовку Водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку
Аномальная жара.&nbsp;2&nbsp;июня 2021 года побило температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. 2 июня 2021 года побило температурный рекорд в Бишкеке
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
7 июня, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июня: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июня: дожди
20:43
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 926 нарушений Правил дорожного движения
20:30
Президент назначил десять судей местных судов
20:26
Курманкул Зулушев стал генерал-лейтенантом. Спецчин присвоен президентом
20:21
В Кара-Кульджинском районе чиновники незаконно продали земельный участок детсада