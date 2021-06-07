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Общество

Цифра дня. 129,1 миллиарда сомов составляет долг энергосектора

При курсе доллара в 85 сомов общая задолженность энергокомпаний составляет 129,1 миллиарда сомов. Об этом сегодня во время круглого стола сообщил заместитель министра энергетики и промышленности Нурдин Кожогулов.

По его словам, пик выплат по кредитам придется на 2025 год. В этот период объем средств, которые нужно будет выделять на погашение займов, составит 14,3 миллиарда сомов в год.

«При этом на сегодня доходность энергокомпаний едва покрывает расходы, не говоря о программах развития. Кроме того, изношенность активов составляет 70 процентов, что критично для сектора», — рассказал Нурдин Кожогулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196646/
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