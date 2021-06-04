Бишкектеплосеть будет проводить испытания. Возможны порывы трубопроводов

С 7 июня Бишкектеплосеть начнет заполнять водяные тепловые сети. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, с 10 по 13 июня будут проводиться регламентные испытания на плотность для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в отопительный период.

При этом возможны порывы трубопроводов и провалы дорожных покрытий.

Бишкектеплосеть просит горожан быть внимательными, в случае обнаружения порывов и утечек из тепловых сетей, провалов дорожных покрытий сообщать в диспетчерскую службу по телефону: 0312568558 или в центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980.