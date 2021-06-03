Концепция информационной политики: нельзя ограничивать свободу слова

В Бишкеке проходит презентация концепции информационной политики на 2021-2025 годы.

Авторы уточнили, что документ будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений. Председатель комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ Тамара Валиева отметила, что концепция должна быть рабочей, а не лежать под сукном мертвым грузом.

Аналитик Шерадил Бактыгулов сказал, что работа над проектом началась в мае прошлого года. В дискуссиях приняло участие более тысячи человек, среди них и чиновники, медиаэксперты и журналисты.

В свою очередь, председатель правления ОО «Журналисты» Марс Тулегенов добавил, что в документе есть один важный компонент — образование и подготовка будущих журналистов. Он признал, что многим сотрудникам СМИ, особенно начинающим, не хватает профессионализма — у них нет необходимых навыков и они не отвечают требованиям современного медиарынка.

Предлагаемый вариант состоит из нескольких приоритетных компонентов. Один из них определяет меры государственного регулирования для развития медиасферы. В частности, концепция предписывает запрет для государства вмешиваться в деятельность СМИ и ограничивать свободу слова. В нем также говорится о запрете законопроектов, направленных на ущемление медиасектора.