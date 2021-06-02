Треть воинского контингента США покинула Афганистан

США вывели треть войсковых подразделений из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования страны.
Как отмечено, из Афганистана США вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами.
«По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44 процентов процесса вывода», — говорится в сообщении.
По данным командования, около 13 тысяч единиц военного оборудования передали Управлению тылового обеспечения Пентагона для утилизации.
Министерству обороны Афганистана американские военные передали шесть военных объектов. Ожидается, что США в рамках вывода войск продолжат передавать афганским властям свои базы и иные военные объекты.
Президент США Джо Байден выступил в Белом доме по случаю запланированного вывода американских военных, которые провели в Афганистане почти 20 лет, 14 апреля. Он признал, что цели в Афганистане за последнее десятилетие становились все более неясными. Белый дом объявил, что вывод войск продлится с 1 мая по 11 сентября.