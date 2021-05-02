Их били. Чиновник рассказал о множестве гематом у освобожденных заложников

Из 10 заложников, которых вчера освободил Таджикистан, девять госпитализированы в больницу Исфаны. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

«Их, скорее всего, били дубинками, потому что у них много гематом. Оказывается, над ними издевались всю ночь. Состояние пациентов оценивается как средне тяжелое», — сказал он.

Алымкадыр Бейшеналиев также подчеркнул, что в медучреждениях Лейлекского района достаточно крови, медикаментов и другого необходимого для лечения пострадавших.

Ранее сообщалось, что Таджикистан освободил 10 жителей села Интернационал Лейлекского района, которые 30 апреля были взяты в заложники. В ходе переговоров освобождены глава села Мырзабек Жумабаев и еще девять местных жителей.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 27 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.