Инцидент на границе. Пострадавших переводят из Кулунду в Исфану

Пострадавших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе переводят из Кулунду в Исфану. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, стационар в Кулунду закрыли, поскольку он расположен близко к границе.

«Те, кто находится в Исфане, — в удовлетворительном состоянии, еще двое — в реанимации в Баткене средней тяжести. Тяжелых всех перевели в Бишкек. Всего 154 пострадавших (среди них есть женщины и дети), 31 умерший», — проинформировал глава Минздрава.

Он отметил, что медикаментами обеспечены, их привозят из Ошской и Джалал-Абадской областей, а также из Бишкека. Сам чиновник находится в Кулунду.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.