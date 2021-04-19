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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Горздрав Бишкека не комментирует применение иссык-кульского корня

Начальник городского управления здравоохранения Бишкека Бактыгуль Исмаилова отказалась комментировать 24.kg применение иссык-кульского корня для лечения больных коронавирусом.

По ее словам, лечение пациентов в их функции не входит. «Мы же не Минздрав, а мэрия Бишкека. Ничего не могу комментировать, я точно так же узнала из СМИ. После этого спросила у наших двух главных врачей больниц, где есть красные зоны, у нас никто никакого корня не давал. В Бишкеке этого не было», — заявила Бактыгуль Исмаилова.

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

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Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. По его словам, сейчас это практикуется в Республиканской клинической инфекционной больнице, Нацгоспитале, а также в больницах Токмака и Оша.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190620/
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