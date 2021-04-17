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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

В больнице Оша при лечении COVID-19 применяли иссык-кульский корень — главврач

Больные коронавирусом сами хотели попробовать лечиться иссык-кульским корнем. Об этом 24.kg сообщил главный врач Ошской городской больницы, координатор Минздрава по городу Ошу Кыял Ташболотов.

По его словам, в стационаре лечат строго по протоколу. «Но мы рекомендовали это (отвар иссык-кульского корня. — Прим. 24.kg) дополнительно желающим. Было такое. Наши врачи сами заболели, ранее они слышали про этот корень и сами захотели попробовать, мы им дали. Но в основном сейчас не пьют. Пару раз попробовали и остановили», — сказал Кыял Ташболотов.

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На вопрос, как образованные медики могли согласиться на такую идею применения ядовитого растения, он ответил: «Мы не соглашались. Они сами, эти заболевшие врачи, спросили, и попробовали». Где пациенты могли раздобыть отвар, этого я уже не знаю», — добавил Кыял Ташболотов.

Отметим, что накануне на пресс-конференции глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что главврачей проинструктировали о «лечении» иссык-кульским корнем. Отвар в бутылках, по его словам, выдают только врачам, ответственным за лечение больных COVID-19. Соответственно, и в Ошской больнице должны были получить средство.

Кыял Ташболотов признал, что сейчас «бутылка у них просто так стоит». «Закрыли ее в отдельном недоступном месте и оставили. Мы сразу говорили, что лечим только по протоколу, что-то другое добавлять не имеем права», — сказал главврач больницы.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что после общественного резонанса они больше не проводят эксперименты над людьми, он заявил: «Мы и не проводили. Все пациенты живы-здоровы».

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Отметим, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

По его данным, в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) настойку корня принимают более 200 пациентов, в Нацгоспитале — более 110, в Токмакской больнице — 144, в Ошской — 8. Главврачи не комментируют ситуацию.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190511/
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