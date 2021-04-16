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Общество
Сюжет: COVID-19

Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик

Жителю столичного микрорайона № 10 стало плохо после приема разрекламированного сегодня раствора иссык-кульского корня. Об этом на своей странице в Facebook сообщила профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой базисной и клинической фармакологии КРСУ Аида Зурдинова.

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«Получила сообщение по мессенджеру. Пациент обратился к знакомому врачу, который работал на скорой. Тот прихватил с собой из дома аптечку. В квартире увидели бутылку с жидкостью с разрекламированным раствором сегодня. У пациента нарушение ритма сердца, признаки острой дыхательной недостаточности. Успели сделать препарат и вызвать скорую. При этом пациент указал, что выпил полстакана напитка. Отвезли пациента в токсикологию, надеемся, смогут его откачать», — говорится в сообщении.

Аида Зурдинова отметила, что остается выяснить, где эту бутылку взял 42-летний пациент и кто «эту гадость прописал».

В Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что подходящих вызовов на отравление иссык-кульским корнем в микрорайон № 10 не было. Не подтвердили информацию и в отделении токсикологии 4-й горбольницы.

Отметим, что президент Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Он озвучил больницы, где применяют отвар, однако представители стационаров комментариев не дают
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190481/
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