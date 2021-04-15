Дело «Акнета». Обвинение главы ОсОО в сокрытии налогов безосновательно

Обвинение учредителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова в сокрытии налогов безосновательно. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила адвокат Елена Гайворонская.

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По ее словам, Ажимудинов, по версии следствия, недоплатил 575 миллионов сомов налогов.

«Налоговая служба насчитала ущерб за три дня. Не думала, что там работают суперпрофессионалы, которые насчитали ущерб за семь лет. Кубан Ажимудинов не является налогоплательщиком, налоги должна платить компания. Кроме того, проверку проводила и Счетная палата, хотя в «Акнете» нет госдоли. Изначально ущерб государству составлял 153 миллиона сомов. Ажимудинов под страхом ареста заплатил эти деньги», — сказала Елена Гайворонская.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. В апреле 2021-го Кубана Ажимудинова сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека.