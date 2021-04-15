12:52
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Общество

Дело «Акнета». Обвинение главы ОсОО в сокрытии налогов безосновательно

Фото 24.kg. Адвокаты Кубана Ажимудинова

Обвинение учредителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова в сокрытии налогов безосновательно. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила адвокат Елена Гайворонская.

Читайте по теме
Дело «Акнета». Адвокаты прокомментировали захват здания Кубаном Ажимудиновым

По ее словам, Ажимудинов, по версии следствия, недоплатил 575 миллионов сомов налогов.

«Налоговая служба насчитала ущерб за три дня. Не думала, что там работают суперпрофессионалы, которые насчитали ущерб за семь лет. Кубан Ажимудинов не является налогоплательщиком, налоги должна платить компания. Кроме того, проверку проводила и Счетная палата, хотя в «Акнете» нет госдоли. Изначально ущерб государству составлял 153 миллиона сомов. Ажимудинов под страхом ареста заплатил эти деньги», — сказала Елена Гайворонская.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. В апреле 2021-го Кубана Ажимудинова сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190189/
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Акнета». Адвокаты требуют проверить гражданство соучредителя ОсОО
Беспрецедентно: как дело «Акнета» превратилось в правовой фарс?
Дело «Акнета». Адвокаты прокомментировали захват здания Кубаном Ажимудиновым
Дело «Акнета». Адвокаты Кубана Ажимудинова рассказали о его самочувствии
Дело «Акнета». Учредителя компании вновь водворили в СИЗО
Дело «Акнета». Одну из обвиняемых выписали из психиатрической клиники
Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова оставили под стражей
Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
Дело «Акнета». В Бишкеке прошел митинг против Кубана Ажимудинова
Пятый митинг в Бишкеке. Сотрудники «Акнета» вышли против Кубана Ажимудинова
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Дело о&nbsp;госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в&nbsp;КР Дело о госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в КР
Дело о&nbsp;беспорядках в&nbsp;Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи Дело о беспорядках в Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи
Бизнес
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
15 апреля, четверг
12:48
Убийство Айзады. На митинг за отставку главы МВД пришли провокаторы Убийство Айзады. На митинг за отставку главы МВД пришли...
12:45
В Бишкеке задержан мужчина, на крупную сумму обманувший ломбард
12:42
Дело «Акнета». Адвокаты требуют проверить гражданство соучредителя ОсОО
12:30
Акция протеста в Пригородном. На переговоры с женщинами прибыл вице-премьер
12:29
Депутат предложил построить памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19