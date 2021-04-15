COVID-19 в мире. Заразились более 138 миллионов, умерли более 2,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 804 тысячи 863 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 138 миллионов 56 тысяч 297 человек. Больше всего зараженных в США (31 миллион 420 тысяч 888), Индии (13 миллионов 873 тысячи 825), Бразилии (13 миллионов 673 тысячи 507), Франции (5 миллионов 210 тысяч 772), России (4 миллиона 613 тысяч 646), Великобритании (4 миллиона 393 тысячи 330), Турции (4 миллиона 25 тысяч 557), Италии (3 миллиона 809 тысяч 193), Испании (3 миллиона 387 тысяч 22), Германии (3 миллиона 85 тысяч 142), Польше (2 миллиона 621 тысяча 116), Аргентине (2 миллиона 604 тысячи 157) и Колумбии (2 миллиона 585 тысяч 801).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 78,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 421 тысячу 484 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 971 тысячи 539. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 637 человек. В том числе в США всего скончались 564 тысячи 396 человек, Бразилии — 361 тысяча 884, Мексике — 210 тысяч 812, Индии — 172 тысячи 85, Великобритании — 127 тысяч 407, Италии — 115 тысяч 557.

В Кыргызстане зарегистрировали 91 тысячу 144 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 330 тысяч 319, Узбекистане — 85 тысяч 503, Таджикистане — 13 тысяч 308.