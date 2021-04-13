18:50
USD 84.80
EUR 100.78
RUB 1.09
Общество

В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта

В Кыргызстане с 1 июня по 31 декабря планируют провести национальную кампанию по перерегистрации транспортных средств. Соответствующий проект постановления на общественное обсуждение вынесло Министерство юстиции.

Как отмечается в справке-обосновании, документом предлагается установить на этот срок нулевую ставку сбора за перерегистрацию.

В ведомстве напоминают, что указом президента о дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению, правительству рекомендовано решить вопросы по отмене сборов по перерегистрации транспортных средств.

Однако, отмечают в Минюсте, это приведет к серьезному выпадению средств в госбюджете. Сегодня при перерегистрации автомототранспортных средств, с учетом года выпуска и объема двигателя, с граждан взимается 0,3-процентный сбор. «В 2019 году от перерегистрации поступило 373 миллиона 50,7 тысячи сомов, в 2020-м — 92 миллиона 484,3 тысячи сомов», — отметили в ведомстве.

Ожидается, что в 2021 году, учитывая ежегодный прирост числа операций по перерегистрации, поступления в республиканский бюджет составили бы 106,3 миллиона сомов.

В случае отмены 0,3-процентного сбора потери бюджета во втором полугодии 2021 года достигнут 53,1 миллиона сомов, и далее — около 110 миллионов сомов ежегодно.

В связи этим предлагается провести разовую национальную кампанию по перерегистрации транспортных средств в период с 1 июня по 31 декабря 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189914/
просмотров: 833
Версия для печати
Материалы по теме
Частные нотариусы снизили стоимость услуг на оформление сделок по кредитам
Таможенники рекомендуют кыргызстанцам не приобретать авто с абхазскими номерами
Минюст предлагает продлить действие паспортов образцов 2004 и 2006 годов
Минюст хочет открыть горячую линию гарантированной государством юрпомощи
В Кыргызстане хотят регистрировать авто только после проверки выхлопной системы
Изменились правила первичной регистрации машин. Как, рассказали в ГРС
Цифра дня. 1,4 миллиона транспортных средств зарегистрировали в КР за девять лет
Отдел регистрации машин на авторынке «РИОМ» меняет режим работы
Кыргызстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь
Конституционное совещание. Четко прописать форму правления предложили членам КС
Популярные новости
Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту &laquo;не&nbsp;открывать черный ящик&raquo; Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту «не открывать черный ящик»
Почему копия паспорта может стать оружием в&nbsp;руках мошенников Почему копия паспорта может стать оружием в руках мошенников
Как Бишкек готовится к&nbsp;третьей волне COVID-19, рассказали в&nbsp;горздраве Как Бишкек готовится к третьей волне COVID-19, рассказали в горздраве
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова
Бизнес
30&nbsp;ночей бесплатного интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;честь месяца Рамазан 30 ночей бесплатного интернета от MegaCom в честь месяца Рамазан
Приложение RSK24: банковские услуги в&nbsp;вашем телефоне Приложение RSK24: банковские услуги в вашем телефоне
ОАО &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; перевозит нефть на&nbsp;собственный завод в&nbsp;Джалал-Абаде ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде
Онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-календарь Орозо в приложении «Мой О!»
13 апреля, вторник
18:46
Кыргызстанке срочно требуется операция по пересадке печени. Родные просят помощи Кыргызстанке срочно требуется операция по пересадке печ...
18:30
14 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:24
Курманбек Дыйканбаев пошел на сделку со следствием и заплатил 7 миллионов сомов
18:20
30 ночей бесплатного интернета от MegaCom в честь месяца Рамазан
18:19
Швейники пожаловались премьеру на трудности. Он обещал помочь