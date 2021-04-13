В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта

В Кыргызстане с 1 июня по 31 декабря планируют провести национальную кампанию по перерегистрации транспортных средств. Соответствующий проект постановления на общественное обсуждение вынесло Министерство юстиции.

Как отмечается в справке-обосновании, документом предлагается установить на этот срок нулевую ставку сбора за перерегистрацию.

В ведомстве напоминают, что указом президента о дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению, правительству рекомендовано решить вопросы по отмене сборов по перерегистрации транспортных средств.

Однако, отмечают в Минюсте, это приведет к серьезному выпадению средств в госбюджете. Сегодня при перерегистрации автомототранспортных средств, с учетом года выпуска и объема двигателя, с граждан взимается 0,3-процентный сбор. «В 2019 году от перерегистрации поступило 373 миллиона 50,7 тысячи сомов, в 2020-м — 92 миллиона 484,3 тысячи сомов», — отметили в ведомстве.

Ожидается, что в 2021 году, учитывая ежегодный прирост числа операций по перерегистрации, поступления в республиканский бюджет составили бы 106,3 миллиона сомов.

В случае отмены 0,3-процентного сбора потери бюджета во втором полугодии 2021 года достигнут 53,1 миллиона сомов, и далее — около 110 миллионов сомов ежегодно.

В связи этим предлагается провести разовую национальную кампанию по перерегистрации транспортных средств в период с 1 июня по 31 декабря 2021 года.