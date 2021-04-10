Кыргызстанцы из социальных центров могут получить медицинские услуги бесплатно

Граждане, пребывающие в социальных центрах (приютах, домах-интернатах, детских домах, общежитиях учебных заведений, негосударственных образовательных школах с проживанием), могут приписаться к ближайшей группе семейных врачей по территориальному принципу и получить бесплатный базовый пакет медицинских услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

По ее данным, социальные центры и ГСВ (ЦСМ/центры общеврачебной практики) должны заключить договор на приписку граждан, проживающих в социальных центрах, на период их проживания.

«Социальный центр или приют должен представить справку на конкретное приписываемое лицо. Руководитель организации несет персональную ответственность за достоверность представленных данных по приписке», — отметили в ФОМС.

После этого граждане могут бесплатно пройти прием и консультацию участкового врача, при необходимости с проведением медицинских манипуляций, получить направления на лабораторные исследования и госпитализацию, назначение медикаментозного лечения. Бесплатно они могут также сдать общий анализ крови и мочи, анализы на определение сахара в крови и моче, холестерина в крови, анализ мокроты, анализ на микроскопию мочевого осадка, уретрального и вагинального мазков, сделать электрокардиограмму (ЭКГ) по показаниям и сдать анализ на определение гликированного гемоглобина в крови (пациентам с сахарным диабетом — один раз в год).

В случае возникновения вопросов можно обращаться на горячую линию 113 ФОМС. Звонки со всех мобильных устройств бесплатные.