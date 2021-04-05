10:55
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Общество

Незаконная застройка Бишкека. Возле Дома правительства митингуют жители столицы

Возле Дома правительства проходит митинг против незаконной застройки столицы.

Свыше 50 человек вышли на акцию протеста с плакатами: «Нет коррупции!», «Мы против незаконного строительства», «Мэрия не слышит простой народ».

Читайте по теме
Застройка в парке Ататюрка. Разрешение на возведение жилого дома выдала мэрия

Как рассказала представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова, жители столицы устали от точечной застройки.

«Строительные компании ожили и приходят на детские площадки. Например, на митинг вышли жители 7-го микрорайона, там проблема с землями общего пользования. Они обратились в наш фонд, мы помогли им направить письма в прокуратуру, чтобы дать правовую оценку. Прокуратура действительно установила нарушения, по многим объектам возбуждены уголовные дела. Люди устали от беззакония, потому что отбирают детские и спортивные площадки, придомовые земельные участки. Город превратился в сплошную стройку. Понравился участок — пошли, и его оформили. Это делает Бишкекглавархитектура совместно с мэрией столицы», — рассказала она.

Митингующие ждут, что к ним выйдут представители правительства и выслушают их претензии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188794/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Не было денег. В мэрии объяснили, почему не ремонтировали школу № 76
Митингующие у Дома правительства добились встречи с Артемом Новиковым — завтра
Мы не уйдем. Участники митингов у Дома правительства сидят на газонах
Узаконить участки требуют жители «Келечека» — вышли на митинг в центре Бишкека
Еще один митинг. На акцию у Дома правительства вышли жители ТЭЦ-2
Возле Дома правительства митингуют владельцы авто с абхазскими номерами
Активиста Эрлана Бекчоро уулу вызвали на допрос. Он выступал против Конституции
В Бишкеке задержали Тилекмата Куренова. Он организовал акцию против Конституции
В Жумгальском районе местные жители перекрыли дорогу
Мирные митинги разрешили. Горсуд столицы отменил решение об ограничении собраний
Популярные новости
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Кафе заняло часть тротуара в&nbsp;Бишкеке. Хозяин &laquo;Бублика&raquo; снес летнюю площадку Кафе заняло часть тротуара в Бишкеке. Хозяин «Бублика» снес летнюю площадку
Бизнес
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
&laquo;Наша крыша&nbsp;&mdash; закон&raquo;. В&nbsp;компании &laquo;Акчамат&raquo; опровергают информацию о&nbsp;нарушениях «Наша крыша — закон». В компании «Акчамат» опровергают информацию о нарушениях
Где смотреть лучшие матчи по&nbsp;футболу в&nbsp;прямом эфире? Где смотреть лучшие матчи по футболу в прямом эфире?
5 апреля, понедельник
10:55
Обещанного три года ждут. Квартиры врачам, работающим в красных зонах, не выдали Обещанного три года ждут. Квартиры врачам, работающим в...
10:47
Незаконная застройка Бишкека. Возле Дома правительства митингуют жители столицы
10:37
Журналисты мешают. В Минздраве объяснили медленные темпы вакцинации от COVID-19
10:25
Суицид в ИВС Тонского района. Милиция начала досудебное производство
10:22
Местные выборы. «Республику» уличили в злоупотреблении админресурсом