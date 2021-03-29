Российская авиакомпания открывает чартеры в Бишкек. Узнай маршруты

Открываются авиарейсы в Бишкек из четырех российских городов, сообщила пресс-служба ОАО «Международный аэропорт «Манас».

В посольстве России в Кыргызстане 24.kg подтвердили информацию.

Достигнуто соглашение о выполнении авиакомпанией «Норд Винд» чартерных рейсов по следующим направлениям:

с 30 марта:

Казань — Бишкек — Казань;

С 31 марта:

Нижний Новгород — Бишкек — Нижний Новгород;

С 1 апреля:

Самара — Бишкек — Самара;

Со 2 апреля:

Пермь — Бишкек — Пермь;

Кроме того, с 1 апреля открывается дополнительный рейс Бишкек — Минводы — Москва — Бишкек.

Рейсы будут осуществляться еженедельно.

Уточняется, что для того, чтобы вылететь в указанные города, гражданам Кыргызстана нужно иметь основания, в частности — приглашение от родственников первой очереди (родители, дети), подтверждение от клиник на прохождение обследования или лечения. Могут также воспользоваться этими рейсами и студенты.

Гражданам Кыргызстана необходимо при себе иметь результат ПЦР-теста, сданный за три дня до вылета. Граждане России сдают ПЦР по прибытии.