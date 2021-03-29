16:21
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

Российская авиакомпания открывает чартеры в Бишкек. Узнай маршруты

Открываются авиарейсы в Бишкек из четырех российских городов, сообщила пресс-служба ОАО «Международный аэропорт «Манас».

В посольстве России в Кыргызстане 24.kg подтвердили информацию.

Достигнуто соглашение о выполнении авиакомпанией «Норд Винд» чартерных рейсов по следующим направлениям:

с 30 марта:

  • Казань — Бишкек — Казань;

С 31 марта:

  • Нижний Новгород — Бишкек — Нижний Новгород;

С 1 апреля:

  • Самара — Бишкек — Самара;

Со 2 апреля:

  • Пермь — Бишкек — Пермь;

Кроме того, с 1 апреля открывается дополнительный рейс Бишкек — Минводы — Москва — Бишкек.

Рейсы будут осуществляться еженедельно.

Уточняется, что для того, чтобы вылететь в указанные города, гражданам Кыргызстана нужно иметь основания, в частности — приглашение от родственников первой очереди (родители, дети), подтверждение от клиник на прохождение обследования или лечения. Могут также воспользоваться этими рейсами и студенты.

Гражданам Кыргызстана необходимо при себе иметь результат ПЦР-теста, сданный за три дня до вылета. Граждане России сдают ПЦР по прибытии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187989/
просмотров: 790
Версия для печати
Материалы по теме
Дороговизна авиабилетов из-за коронавируса: что происходит и чего ожидать
Рейс Душанбе — Бишкек перенесен на неизвестный срок
Пассажиры, купившие билеты на рейс Ош — Новосибирск, не могут улететь
Студенты из Кыргызстана не могут вылететь в Россию на обучение. Просят помощи
С 15 сентября планируют возобновить внутренние рейсы в Джалал-Абад и Баткен
Кыргызстанцы, находящиеся в РФ, теперь могут улететь домой в свободном графике
151 кыргызстанец сегодня вернулся в Бишкек из Санкт-Петербурга
Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение
В Бишкек из Эмиратов вернулись еще 142 кыргызстанца
Видео дня. Около 200 человек приехали за лекарствами в аэропорт «Манас»
Популярные новости
Выйдут не&nbsp;все. Кто вернется в&nbsp;школы в&nbsp;четвертой четверти, рассказали в&nbsp;мэрии Выйдут не все. Кто вернется в школы в четвертой четверти, рассказали в мэрии
Какие дома окажутся под угрозой в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;случае сильного землетрясения Какие дома окажутся под угрозой в Бишкеке в случае сильного землетрясения
Жительница Бишкека пешком прошла от&nbsp;столицы до&nbsp;Иссык-Куля Жительница Бишкека пешком прошла от столицы до Иссык-Куля
Локдауна не&nbsp;будет. Мэрия Бишкека усилит проверки бизнеса Локдауна не будет. Мэрия Бишкека усилит проверки бизнеса
Бизнес
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
29 марта, понедельник
16:09
Кубанычбека Жумалиева вернули из частной клиники в СИЗО ГКНБ Кубанычбека Жумалиева вернули из частной клиники в СИЗО...
16:01
Кожобек Рыспаев: Закон о профсоюзах направлен на защиту трудящихся
16:00
Местные выборы. Кто претендует на мандат БГК: коллективный портрет в цифрах
15:37
Саженцы роз и овощи. Из Кыргызстана в Россию пытались незаконно провезти товар
15:31
Чынасыл Чыныбаев освобожден от должности главы Ленинского района Бишкека