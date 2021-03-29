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Общество

Ущерб в $200 миллиардов. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по торговому пути. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа сообщил, что контейнеровоз пока удалось снять с мели частично. Сейчас буксиры пытаются выровнять курс судна.

Отметим, контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом. С 23 марта судно блокировало Суэцкий канал — один из самых важных торговых путей, соединяющих Азию и Европу. Из-за блокировки канала выстроилась большая очередь. Происшествие стало самым обсуждаемым событием марта. По мнению экспертов, убытки от блокировки Суэцкого канала составили $200 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187967/
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