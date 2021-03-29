Ущерб в $200 миллиардов. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по торговому пути. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа сообщил, что контейнеровоз пока удалось снять с мели частично. Сейчас буксиры пытаются выровнять курс судна.