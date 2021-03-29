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Общество

Лицензировать таксистов предлагают в Профсоюзе водителей Кыргызстана

В Профсоюзе водителей такси предлагают ввести лицензирование. Об этом на пресс-конференции заявил председатель объединения Руслан Жакыпбеков.

По его словам, рынок служб такси в стране никем не регулируется.

«Нет даже закона о такси. Для решения вопроса мы хотим предложить ввести лицензирование водителей. Чтобы получить лицензию, работник такси должен соответствовать определенным требованиям, чтобы в последующем не было жалоб от пассажиров. С другой стороны, лицензирование поможет защитить права водителя. На сегодня таксисты являются предпринимателями либо партнерами агрегаторов, а не сотрудниками компаний. Водители просто покупают информационные услуги и платят комиссию. То есть здесь нет социальной защиты и гарантий для таксиста. Мы хотим навести порядок, сейчас в сфере такси полный бардак», — заключил Руслан Жакыпбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187939/
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