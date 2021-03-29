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Общество

В Кыргызстане создали Независимый профсоюз водителей такси

Создан Независимый профсоюз водителей такси. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Профсоюза строителей Элдияр Карачалов.

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По его словам, рынок служб такси в стране никем не регулируется. «Это привело к тому, что агрегатор стал фактически монополистом, по своему усмотрению может обрушить тарифы, необоснованно завышать стоимость для пассажиров и процент комиссии для водителей», — сказал Элдияр Карачалов.

Он отметил, что такая политика компании не устраивает водителей и приводит к недовольству среди пассажиров. «При этом комиссия, установленная агрегатором-монополистом, в последнее время растет почти ежемесячно, не считаясь с мнением самих водителей. Это является результатом правовой неопределенности отношений между водителем такси и агрегатором, что создает разнообразные риски, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, соблюдения прав потребителей и водителей», — считает Элдияр Карачалов.

«При этом агрегатор-монополист не является транспортной компанией, таксопарком и даже диспетчерской, и не оказывая услуг перевозок, диктует свои тарифы, которые стали обременительными для водителей и ухудшают их условия труда», — добавил глава Профсоюза строителей.

В связи с этим, как считают в профсоюзе, назрела необходимость задействовать правовые механизмы государственного регулирования в этой сфере в виде лицензирования таксомоторных служб и других.

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Профсоюз водителей такси создан 16 марта, чтобы создать благоприятные условия для водителей служб такси в защиту их трудовых прав. Главой объединения стал Руслан Жакыпбеков.

«Основным направлением станет оказание бесплатной юридической помощи в области трудовых прав, так как водители подвергаются различным нарушениям со стороны фактических работодателей, которые считают себя всего лишь компаниями, оказывающими информационные услуги взаимодействия между водителями такси — самозанятыми предпринимателями и пассажирами, с использованием цифровой платформы. Будем бороться с необоснованными «увольнениями» водителей в виде блокировок их аккаунтов в службах такси и штрафами, а также нерегулируемой политикой безопасности водителей и их пассажиров», — рассказал председатель Профсоюза водителей такси Руслан Жакыпбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187920/
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