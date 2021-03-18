Китайская вакцина от коронавируса поступит в Кыргызстан уже завтра

19 марта 2021 года ожидается поступление в Кыргызстан вакцины фирмы Sinopharm из КНР. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в страну прибудет 150 тысяч доз вакцины, которые рассчитаны на 75 тысяч человек. Кроме того, ведутся переговоры и в ближайшее время начнет поступать российская вакцина «Спутник V».

«Как только вакцины поступят, мы начнем делать прививки. В любом случае мы еще ждем поступления вакцины по программе COVAX. Будем делать прививки теми вакцинами, которые поступят в республику», — заключил Алымкадыр Бейшеналиев.