Усилить борьбу с контрабандой и коррупцией поручили Пограничной службе

Председатель Пограничной службы Уларбек Шаршеев потребовал от командного состава усилить контроль над исполнительской дисциплиной и принять жесткие меры в борьбе с контрабандой и коррупционными проявлениями на рубежах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в 2021 году Пограничная служба должна обратить внимание на места, где наиболее вероятны возникновение инцидентов, нарушения государственной границы и ее режима.

«Нужно также усилить взаимодействие с местными органами власти по вопросам недопущения конфликтов на госгранице и их деэскалации. В приоритете — комплексное противодействие контрабанде совместными усилиями с другими госорганами», — подчеркнул Уларбек Шаршеев.

Отметим, что обстановка на государственной границе в прошлом году сохранялась стабильной. Зафиксировали 12 пограничных инцидентов, из них на кыргызско-таджикском участке госграницы — девять инцидентов, на кыргызско-узбекском — три.