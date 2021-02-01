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Общество

Усилить борьбу с контрабандой и коррупцией поручили Пограничной службе

Председатель Пограничной службы Уларбек Шаршеев потребовал от командного состава усилить контроль над исполнительской дисциплиной и принять жесткие меры в борьбе с контрабандой и коррупционными проявлениями на рубежах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в 2021 году Пограничная служба должна обратить внимание на места, где наиболее вероятны возникновение инцидентов, нарушения государственной границы и ее режима.

«Нужно также усилить взаимодействие с местными органами власти по вопросам недопущения конфликтов на госгранице и их деэскалации. В приоритете — комплексное противодействие контрабанде совместными усилиями с другими госорганами», — подчеркнул Уларбек Шаршеев.

Отметим, что обстановка на государственной границе в прошлом году сохранялась стабильной. Зафиксировали 12 пограничных инцидентов, из них на кыргызско-таджикском участке госграницы — девять инцидентов, на кыргызско-узбекском — три.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181864/
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