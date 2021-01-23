12:31
USD 84.77
EUR 103.24
RUB 1.14
Общество

В ДУМК участились жалобы: школьниц в платках не пускают на уроки

В последние дни в муфтият приходит много обращений и жалоб по поводу недопуска учениц в школы из-за платков. Об этом в Facebook сообщил заместитель муфтия ДУМК Кадыр Маликов.

По его словам, в регионах некоторые директора и учителя школ, ссылаясь на внутренний устав учебного заведения, требуют от учениц из религиозных семей приходить без платков.

«Такая позиция ведет к несправедливости и притеснению, создает препятствия по доступу к образованию. Нельзя ставить перед выбором: платок или учеба, так как ношение платка есть религиозный выбор верующих, а получение знаний — обязанность», — считает Кадыр Маликов.

Он отметил, что рост количества конфликтов по этому вопросу может привести к отчуждению верующих от государства, идеологизации проблемы.

«Нужно решать эти вопросы без агрессивности в рабочем режиме, путем обсуждения конкретных случаев с участием всех сторон (госструктур, правозащитников, разных общественных организаций, муфтията и других). Нужно искать баланс прав и свобод, уважать как религиозные, так и светские ценности каждого гражданина», — призвал Кадыр Маликов.

ПЛАТОК: ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШИТЬ В последние дни в муфтият приходит много обращений и жалоб в основном с регионов,...

Опубликовано Кадыром Маликовым Четверг, 21 января 2021 г.
В комментариях школьный психолог Асель Суюнбаева подчеркнула, что есть случаи, когда школьницы не хотят носить платок, но их ругает отец. Права этих девочек тоже должны защитить.

«Возможно, такие случаи есть, но они не носят массовый характер, а больше исключение. И на это тоже нужно обращать внимание, поскольку в религии запрещаются принуждение и навязывание, плохое обращение с супругами, детьми. Это уже не от религии, а от невежества», — ответил Кадыр Маликов.

Муфтият подготовит письмо в Министерство образования и науки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180961/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Кадыр Маликов просит МВД наказать тех, кто незаконно вел запись их собрания
ДУМК организует специальные уроки для женщин в режиме онлайн
Митинг у Дома правительства. Представители муфтията прочитали молитву
Вопрос доставки угля в школы и больницы под особым контролем
Это не мы, а фонды. Директора школ открестились от поборов
Муфтият откроет горячую линию круглосуточных консультаций о нормах шариата
Барак без окон, туалета, отопления. Как в селе Западном учатся маленькие дети
В Кыргызстане 245 аварийных школ. В большинстве учатся дети
В бишкекской школе собирают деньги в копилку класса, несмотря на обучение онлайн
Возврат обычного режима обучения в школе: за и против
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Это их&nbsp;право. Балбак Тулобаев о&nbsp;водителях маршруток, не&nbsp;вышедших на&nbsp;линии Это их право. Балбак Тулобаев о водителях маршруток, не вышедших на линии
Дело Курсана Асанова. Оружие после ареста Атамбаева изымали сотрудники ГСБЭП Дело Курсана Асанова. Оружие после ареста Атамбаева изымали сотрудники ГСБЭП
Бизнес
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
23 января, суббота
12:24
В ДУМК участились жалобы: школьниц в платках не пускают на уроки В ДУМК участились жалобы: школьниц в платках не пускают...
12:00
Маршрутный бунт. Какой тариф устроил бы бишкекчан и почему
11:38
В Бишкеке инспекторы патрульной милиции задержали подозреваемых в разбое
11:16
Адвокат считает безосновательным содержание в СИЗО Улукбека Омурзакова
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 января