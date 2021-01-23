В ДУМК участились жалобы: школьниц в платках не пускают на уроки

В последние дни в муфтият приходит много обращений и жалоб по поводу недопуска учениц в школы из-за платков. Об этом в Facebook сообщил заместитель муфтия ДУМК Кадыр Маликов.

По его словам, в регионах некоторые директора и учителя школ, ссылаясь на внутренний устав учебного заведения, требуют от учениц из религиозных семей приходить без платков.

«Такая позиция ведет к несправедливости и притеснению, создает препятствия по доступу к образованию. Нельзя ставить перед выбором: платок или учеба, так как ношение платка есть религиозный выбор верующих, а получение знаний — обязанность», — считает Кадыр Маликов.

Он отметил, что рост количества конфликтов по этому вопросу может привести к отчуждению верующих от государства, идеологизации проблемы.

«Нужно решать эти вопросы без агрессивности в рабочем режиме, путем обсуждения конкретных случаев с участием всех сторон (госструктур, правозащитников, разных общественных организаций, муфтията и других). Нужно искать баланс прав и свобод, уважать как религиозные, так и светские ценности каждого гражданина», — призвал Кадыр Маликов.

ПЛАТОК: ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШИТЬ В последние дни в муфтият приходит много обращений и жалоб в основном с регионов,... Опубликовано Кадыром Маликовым Четверг, 21 января 2021 г.

В комментариях школьный психолог Асель Суюнбаева подчеркнула, что есть случаи, когда школьницы не хотят носить платок, но их ругает отец. Права этих девочек тоже должны защитить.

«Возможно, такие случаи есть, но они не носят массовый характер, а больше исключение. И на это тоже нужно обращать внимание, поскольку в религии запрещаются принуждение и навязывание, плохое обращение с супругами, детьми. Это уже не от религии, а от невежества», — ответил Кадыр Маликов.

Муфтият подготовит письмо в Министерство образования и науки.