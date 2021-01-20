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Общество

Мировой бестселлер «Алхимик» перевели на кыргызский язык

Журналист-переводчик Болотбек Жумабаев перевел на кыргызский язык мировой бестселлер — роман известного писателя Пауло Коэльо «Алхимик». Об этом на пресс-конференции заявил автор перевода.

По его словам, роман на кыргызском языке вышел в свет в издательстве «Принт Экспресс» согласно  договору о сотрудничестве с агентами бразильского писателя.

«Я решил перевести данную книгу, так как она является одной из самых чистых книг бразильского мастера пера, а также остается любимой книгой миллионов людей, внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Этот ставший культовым роман-притча, возможно, поможет изменить жизнь кыргызских читателей», — рассказал журналист.

Отмечается, что всего издано 2 тысячи экземпляров романа на кыргызском языке. Перевод романа занял у автора год.

«Алхимик» — роман Пауло Коэльо, изданный в 1988 году и ставший мировым бестселлером. Издан более чем в 117 странах мира, переведен на 81 язык.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180635/
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