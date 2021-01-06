Общественный транспорт не соблюдает ПДД. Патрульные обращаются к водителям

Общественный транспорт в Бишкеке создает помехи участникам дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, каждый день утром и вечером в Бишкеке фиксируют все больше пробок и заторов на дорогах.

«Общественный транспорт, перевозящий пассажиров, останавливается на второй полосе дороги, на поворотах, не доезжая до остановок, создавая помехи другим участникам дорожного движения. Временная неисправность авто на проезжей части создает дорожные заторы», — проинформировали в ведомстве.

Управление Патрульной службы милиции призывает водителей такси и общественного транспорта строго соблюдать правила дорожного движения.