00:18
USD 82.71
EUR 101.23
RUB 1.12
Общество

«Яндекс» запустил сайт с гаданиями на основе поисковых запросов пользователей

Накануне Нового года «Яндекс» запустил сайт с гаданиями, основанными на поисковых запросах пользователей. Стоит отметить, что все «предсказания» сервиса шуточны.

Результат, выводимый сайтом на экран, — это не результат деятельности нейросети. Это реально вбитые в поисковую строку запросы пользователей поисковой системы.

Вот еще несколько «предсказаний»:

  • как в смешной форме попросить сокращенный рабочий день у директора;
  • если уже наелась, стоит ли есть гречку;
  • сделать дротики из рулона туалетной бумаги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178412/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Не лучшие в городе. Бишкекчанин раскритиковал новогоднее оформление Минкульта
Новогоднее чудо для малоимущей семьи. Милиционеры купили подарки и продукты
Столичная милиция необычным видео поздравила бишкекчан с наступающим Новым годом
Добро к Новому году. Водитель маршрутки № 215 возит пенсионеров бесплатно
Мэр Оша привез детям с ОВЗ полезные для учебы подарки на Новый год
Волонтеры, медики, дружинники: кого кыргызстанцы считают человеком года (опрос)
11 советов, как защитить новогоднюю елку от кота
Как встретить Новый год так, чтобы не оказаться на больничной койке
Новогодняя корзина Бишкека на 26 декабря. Сколько семья потратит на еду
Детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, устроили новогодний праздник
Популярные новости
Талайбек Байгазиев: Тариф на&nbsp;электроэнергию надо увеличивать Талайбек Байгазиев: Тариф на электроэнергию надо увеличивать
Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о&nbsp;побеге брата Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата
В&nbsp;Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов
Продажа радиочастот. Новые задержания и&nbsp;домашние аресты Продажа радиочастот. Новые задержания и домашние аресты
Бизнес
Кыргызский продукт получил престижную награду в&nbsp;Лондоне Кыргызский продукт получил престижную награду в Лондоне
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; online-касса от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo;! Впервые в Кыргызстане — online-касса от «Халык Банка»!
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» теперь и в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
&laquo;Керемет Банк&raquo; принимает онлайн-переводы из&nbsp;&laquo;СберБанка&raquo; по&nbsp;номеру телефона «Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона
30 декабря, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 декабря, вторник
23:53
«Яндекс» запустил сайт с гаданиями на основе поисковых запросов пользователей
23:29
Картина «Акыркы көч» попала в конкурс кинофестиваля в Бангладеш
23:11
В 2020 году во всем мире убито 50 журналистов
22:57
Свыше 80 миллионов сомов заплатили пастбищепользователи государству
22:45
В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в избиении жителя столицы