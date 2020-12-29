«Яндекс» запустил сайт с гаданиями на основе поисковых запросов пользователей

Накануне Нового года «Яндекс» запустил сайт с гаданиями, основанными на поисковых запросах пользователей. Стоит отметить, что все «предсказания» сервиса шуточны.

Результат, выводимый сайтом на экран, — это не результат деятельности нейросети. Это реально вбитые в поисковую строку запросы пользователей поисковой системы.

Вот еще несколько «предсказаний»: