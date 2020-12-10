Детям в интернатах дают психотропные вещества. Заявление правозащитников HRW

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад «Требуя инклюзии: институционализация и барьеры на пути к образованию для детей с инвалидностью в Кыргызстане» к Международному дню прав человека.



В нем отмечается, что в КР детям с инвалидностью нередко отказывают в качественном инклюзивном образовании.

«Они вынуждены проходить дискриминационное обследование в государственных организациях, заключение которых часто приводит к сегрегации ребенка в спецшколе или дома, несмотря на то, что в 2019 году республика ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов», — говорится в сообщении организации.

Исследователь Human Rights Watch и автор отчета Лаура Миллс заявила, что правительство страны обязалось гарантировать доступ к инклюзивному образованию, а «это означает, что дети с ограниченными возможностями должны учиться в обычных школах в тех сообществах, где они живут».

Организация опросила 111 человек, включая детей и молодых людей с ограниченными возможностями, учителей и персонал интернатов и специальных школ, родителей и активистов за права инвалидов, а также посетила шесть интернатов и школ для детей с ограниченными возможностями в четырех регионах.

В учреждениях не хватает персонала для ухода за детьми с ограниченными возможностями.

Сотрудники интернатов регулярно используют психотропные препараты или принудительную психиатрическую госпитализацию. В одном из учреждений врач рассказал, что отправил мальчика в психиатрическую больницу, потому что персонал был недоволен поведением ребенка.

Отмечается, что с 2012 года кабмин Кыргызстана обязался закрыть 17 детских интернатов, три из которых — для детей с ограниченными возможностями. Но на данный момент 3 тысячи детей-инвалидов все еще остаются в детских учреждениях, а за это время правительство закрыло только одну специальную школу-интернат.

В организации подчеркнули, что ограниченный доступ детей-инвалидов в общеобразовательные школы является дискриминацией и нарушает как кыргызстанское, так и международное право.