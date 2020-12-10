16:26
USD 84.80
EUR 102.92
RUB 1.16
Общество

Детям в интернатах дают психотропные вещества. Заявление правозащитников HRW

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад «Требуя инклюзии: институционализация и барьеры на пути к образованию для детей с инвалидностью в Кыргызстане» к Международному дню прав человека.

В нем отмечается, что в КР детям с инвалидностью нередко отказывают в качественном инклюзивном образовании.

«Они вынуждены проходить дискриминационное обследование в государственных организациях, заключение которых часто приводит к сегрегации ребенка в спецшколе или дома, несмотря на то, что в 2019 году республика ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов», — говорится в сообщении организации.

Исследователь Human Rights Watch и автор отчета Лаура Миллс заявила, что правительство страны обязалось гарантировать доступ к инклюзивному образованию, а «это означает, что дети с ограниченными возможностями должны учиться в обычных школах в тех сообществах, где они живут».

Организация опросила 111 человек, включая детей и молодых людей с ограниченными возможностями, учителей и персонал интернатов и специальных школ, родителей и активистов за права инвалидов, а также посетила шесть интернатов и школ для детей с ограниченными возможностями в четырех регионах.

В учреждениях не хватает персонала для ухода за детьми с ограниченными возможностями.

Сотрудники интернатов регулярно используют психотропные препараты или принудительную психиатрическую госпитализацию. В одном из учреждений врач рассказал, что отправил мальчика в психиатрическую больницу, потому что персонал был недоволен поведением ребенка.

Отмечается, что с 2012 года кабмин Кыргызстана обязался закрыть 17 детских интернатов, три из которых — для детей с ограниченными возможностями. Но на данный момент 3 тысячи детей-инвалидов все еще остаются в детских учреждениях, а за это время правительство закрыло только одну специальную школу-интернат.

В организации подчеркнули, что ограниченный доступ детей-инвалидов в общеобразовательные школы является дискриминацией и нарушает как кыргызстанское, так и международное право.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176246/
просмотров: 467
Версия для печати
Материалы по теме
Реабилитация в подвале. Как на Иссык-Куле выживают дети с инвалидностью
Инвалидность ребенка можно предотвратить в утробе: что рекомендуют врачи
Несправедливое отношение. Вероник Гарретт о тяжелой участи детей с инвалидностью
Улыбка помогает. История мамы детей с редким генетическим заболеванием
В Бишкеке увеличилось количество школ с коррекционными классами
Детей с инвалидностью становится больше. Депутат об инклюзивном образовании
В Кыргызстане предлагают обучать детей с ОВЗ в обычных школах
Мэр города Ош расплакался во время встречи с детьми с ОВЗ
В Бишкеке открылся информационный центр для детей с ОВЗ
Персональными ассистентами стали более 2,5 тысячи человек
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
10 декабря, четверг
16:12
Освобождение Батукаева. В Первомайском суде собрались сторонники Атамбаева Освобождение Батукаева. В Первомайском суде собрались с...
16:04
Бюджет-2020. Кабмин сократил расходы еще на 3,6 миллиарда сомов
16:02
Пришлите запрос. В МИД не комментируют введение санкций против Матраимова
15:59
На выборные кампании в бюджете 2021 года заложено 858,4 миллиона сомов
15:50
Артем Новиков: Запуск пилотного проекта «Сводный пост» был поручен ГНС