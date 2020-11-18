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Общество

Одна колыбель на троих. Как выглядит кровать для тройни Садыра, Нургожо и Жапара

На три детские кровати денег не хватило, поэтому купили только одну. Об этом 24.kg сообщила заместитель акима Нарынского района Анара Орозказиева.

Ранее полпредство распространило информацию, что семье, где родилась тройня и мальчиков назвали в честь Садыра Жапарова, подарили кровать и 3 тонны угля. Выяснилось, что тройняшкам подарили одну кровать на троих. Замакима прислала 24.kg фотографии подарка.

По словам чиновницы, дети пока маленькие, поэтому в эту большую кровать можно вместить всех троих младенцев.

«У нас финансы позволяли купить только одну кровать. Колыбель большая, все три младенца поместятся, но это временно. Семья нуждается в помощи, поэтому мы сейчас ищем спонсоров на покупку подгузников и продуктов питания», — сказала она.

Напомним, семью в селе Алыш Нарынского района, где родилась тройня, навестили представители местной власти. Полпред в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев, аким района Алтынбек Сенирбаев и его заместитель Анара Орозказиева пообещали обеспечить семью тремя тоннами угля и подарили детскую кровать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173584/
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