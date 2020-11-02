Мобильные бригады ПРООН предоставляют медицинские услуги пациентам на дому

Мобильные бригады ПРООН предоставляют медицинские услуги нуждающимся пациентам с туберкулезом или ВИЧ. Об этом сообщили в организации.

В условиях пандемии многие пациенты столкнулись с трудностями при доступе к услугам профилактики и диагностики, лечению, мониторингу и уходу. Трудности в основном связаны с ростом безработицы, ограничениями по передвижению и перепрофилированию медицинских учреждений в красные зоны для лечения пациентов с COVID-19. Многие люди боятся обращаться в медицинские учреждения и заразиться коронавирусом. В комплексе это отрицательно повлияло на доступ к медицинским услугам.

Бывают случаи, когда люди не могут получить своевременную диагностику и лечение, что увеличивает риски развития серьезной формы заболевания.

Мобильные бригады созданы, чтобы помочь пациентам, находящимся в особо сложных жизненных ситуациях.

Пациентам с туберкулезом помогают четыре мобильные бригады (две в Чуйской области, по одной — в Ошской и Джалал-Абадской). В их составе медик и социальный работник.

Бригады еженедельно посещают пациентов с туберкулезом на дому, чтобы доставить лекарства, проверить наличие побочных эффектов, контролировать лечение и своевременность сдачи анализов, проверить приверженность к лечению и помочь в решении социальных проблем.

Людям с ВИЧ оказывают помощь восемь бригад (по одной в Бишкеке, Оше, Караколе, Нарыне, Джалал-Абадской и Таласской областях, две — в Чуйской). Специалисты проводят осмотр, консультируют по интересующим пациента вопросам, скрининг на туберкулез, доставляют АРВ-препараты, оценивают приверженности к терапии, помогают в решении социальных проблем.