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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Госпиталь «Семетей» могут открыть уже на следующей неделе

Госпиталь «Семетей» на бывшей американской базе может быть открыт уже на следующей неделе. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил начальник управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Бишкеку Адиль Чаргынов.

По его словам, на территории обсерватора есть 1,3 тысячи коек для размещения больных.

«Разворачивается новый реанимационный блок на 50 койко-мест, приемное отделение. По требованиям сотрудников Минздрава приводим в соответствие. Наш министр поставил срок завершить все до конца недели, со следующей недели, возможно, он начнет полностью функционировать», — отметил Адиль Чаргынов.

Напомним, в настоящее время в Бишкеке пациентов с коронавирусной инфекцией принимают 11 стационаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169911/
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