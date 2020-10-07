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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Обеспечить безопасные условия для работы СМИ во время беспорядков призвал CPJ

Власти Кыргызстана должны создать безопасные условия для представителей СМИ, освещающих беспорядки в стране после выборов, и прекратить нападения на журналистов, выполняющих свою работу. Об этом заявил Комитет по защите журналистов (CPJ).

Официальные лица республики аннулировали результаты парламентских выборов 4 октября после того, как в Бишкеке и других городах вспыхнули массовые протесты. Члены нескольких оппозиционных партий объявили о планах свергнуть президента. Согласно новостным сообщениям, несколько журналистов подверглись нападению во время освещения голосования и последовавших за ним беспорядков.

«Независимые новости важны для общественности во время хаотичных и быстро развивающихся событий в КР после парламентских выборов, — отметила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. — Власти страны должны обеспечить журналистам возможность работать свободно и безопасно; правоохранительные органы должны прекратить нападения на СМИ и сделать все возможное, чтобы протестующие не преследовали их».

4 октября двое неизвестных напали на съемочную группу новостного сайта Kloop в Оше.

В Таласе напали на съемочную группу радио «Азаттык», освещающую парламентские выборы.

В столице силовик стрелял в журналиста «Настоящего времени» Айбола Кожомуратова.

Сотрудник правоохранительных органов конфисковал телефон Руслана Харизова, корреспондента независимого новостного сайта 24.kg, когда тот использовал его для ведения прямой трансляции беспорядков в центре Бишкека на странице издания в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168206/
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