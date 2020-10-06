Беспорядки в Бишкеке. У журналиста 24.kg отобрали телефон сотрудники милиции

У корреспондента 24.kg Руслана Харизова сотрудники милиции отобрали телефон.

По словам журналиста, он вел прямой эфир с пересечения проспекта Чуй — улицы Тыныстанова, где происходят стычки митингующих с силовиками.

«Ко мне подошел сотрудник силового блока и сказал, что из-за моих съемок в стране происходит такой беспредел. Он не имеет права препятствовать журналистской деятельности», — сказал Руслан Харизов.

В Бишкеке продолжаются беспорядки. Митингующие закидывают камнями сотрудников правоохранительных органов. С обеих сторон есть раненые.